Napoli: controlli al mercato della Pignasecca e agli chalet del Lungomare della polizia municipale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata della Polizia municipale di Napoli hanno effettuato una vasta operazione all’interno dell’area mercatale della Pignasecca e nelle zone limitrofe. Sono state controllate le numerose attività presenti e sono emerse infrazioni relative alla vendita di prodotti alimentari senza alcun titolo autorizzativo e irregolarità nelle occupazioni di suolo pubblico. Durante le operazioni sono stati inoltre sequestrati e smaltiti i prodotti ortofrutticoli che, esposti in vendita senza alcuna precauzione per limitare il contagio dagli agenti atmosferici inquinanti, non risultano più idonei per l'alimentazione umana. Costanti i controlli della Polizia Locale anche nelle altre zone della città maggiormente frequentate da cittadini e turisti. Sul lungomare Caracciolo gli agenti hanno controllato gli chalet presenti riscontrando in alcuni diverse irregolarità, quali la mancanza dell’autorizzazione dell’impatto acustico, dell’autorizzazione sanitaria, e della licenza di somministrazione di alcolici. (Ren)