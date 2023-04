Pnrr: Romano (Zes Campania), i progetti avviati nella regione saranno completati in tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania i 5 progetti del Pnrr per un valore complessivo di 98 milioni di Euro affidati alla Zes sono on time e saranno portati a termine nei tempi previsti" lo ha dichiarato il Commissario Straordinario del Governo Giosy Romano nel corso dell'intervista rilasciata al programma Zapping in onda su Rai Radio 1. "Alcuni di questi sono già stati aggiudicati ed altri sono in fase di aggiudicazione, grazie alle procedure semplificate sarà possibile rispettare i tempi indicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". Il Commissario Straordinario del Governo della Zes Campania ha anche lanciato un appello affinchè si possa utilizzare lo strumento delle Zes per portare ad esecuzione quei progetti previsti dal Pnrr e che altrimenti rischierebbero di restare fermi, "gli Enti - ha ricordato Giosy Romano - possono chiedere ai Commissari Straordinari di fungere da stazione appaltante e di beneficiare dunque di procedure in deroga". L'avvocato Romano infine ha elogiato la riforma del Codice degli Appalti che permetterà di velocizzare l'iter procedurale nel nostro Paese per la realizzazione di molte opere strategiche. (Ren)