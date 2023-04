Pnrr: Visconti (Ficei), governo ci consideri soggetti attuatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ballo - prosegue la nota - ci sono non solo i fondi del Pnrr. L’Italia - secondo i dati della commissione europea - arranca anche nella spesa delle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr) e del Fondo sociale europeo (Fse). Parliamo di circa 65 miliardi di euro che si sommano ai 35 miliardi in discussione (terza e quarta tranche) per la mancata attuazione dei progetti del Piano. Tra le cause una burocratizzazione elefantiaca tutta italiana oltre alla mancanza di lavoratori. Un controsenso se si pensa al triste primato italiano nella disoccupazione, soprattutto giovanile. "Potremmo fare davvero la differenza", conclude il presidente Ficei, che avanza la proposta di estendere il sistema delle Zone economiche speciali a tutto il Paese. Anziché mettere a rischio i 630 milioni di euro a esse destinate dal Pnrr. Le Zes poggiano su due pilastri portanti: da un lato premiano le aziende già esistenti che vogliono ampliarsi e dall’altro attirano nuovi investimenti - che favoriscono la creazione di nuovi posti di lavoro - grazie a procedure di semplificazione amministrativa, sburocratizzazione e di sgravi fiscali. Un modello da replicare e non da sacrificare che ha come grande obiettivo anche quello di contribuire alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica. E soprattutto punta alla cosiddetta "simbiosi industriale". Cioè - conclude la nota - alla creazione di quelle condizioni che consentono alle industrie di essere accettate dagli ambienti circostanti senza essere vissute come un pericolo, ma anzi come un moderno volano di sviluppo. (Com)