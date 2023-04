Napoli: Acampora (Pd), ministero agevoli collaudi prossimi treni metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'entrata in funzione del secondo nuovo treno della metro linea 1 è un risultato importante, l'inizio di una svolta per il trasporto pubblico a Napoli. Una svolta che come gruppo Pd auspicavamo da tempo, ora però il Ministero delle Infrastrutture dia una mano concreta per un collaudo più veloce dei prossimi treni". Questo il commento di Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli e membro della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile. "Il 18 ottobre abbiamo fatto il primo passo e da oggi, grazie a questo nuovo treno, la capacità di trasporto aumenta del 20 per cento, a beneficio di 1250 persone a ogni passaggio - ha spiegato Acampora - questi numeri non sono aride cifre ma fatti che i cittadini potranno toccare con mano. Per questo traguardo, che il gruppo del Pd ha sostenuto con la sua attività quotidiana in consiglio comunale, ringraziamo il sindaco Manfredi, l'assessore Cosenza e il personale dell'Anm". "Insomma: l'amministrazione, per quel che le compete è pronta ad andare avanti e velocemente nei collaudi dei prossimi treni. Ora - ha concluso Acampora - ci aspettiamo che l'Ansfisa e il Ministero delle Infrastrutture diano prova di collaborazione istituzionale per far svolgere le prove di notte. Non si tratta di favorire una maggioranza politica, si tratta di aiutare Napoli. Niente più ritardi, perché la svolta è a portata di mano". (Ren)