Istat: Bes, in Italia meno benessere rispetto a media Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte degli indicatori del Bes disponibili per il confronto con la media dei paesi europei (Ue27) mostra una situazione peggiore per l’Italia. È quanto emerge dal rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) 2022 dell’Istat. Si tratta in particolare di alcuni indicatori dei domini Istruzione e formazione e Lavoro e conciliazione dei tempi di vita. Tra questi la quota di giovani di 15-29 anni che si trovano al di fuori del contesto di istruzione e non sono occupati (Neet), che in Italia raggiunge il 19,0 per cento rispetto all’11,7 per cento della media Ue27, e la quota di persone di 30-34 anni che hanno completato un’istruzione terziaria, il 27,4 per cento in Italia e il 42,8 per cento in media Ue27. Per il lavoro, il tasso di occupazione italiano nel 2022 è di circa 10 punti percentuali più basso rispetto a quello medio europeo (74,7 per cento), con una distanza particolarmente accentuata tra le donne (55,0 per cento in Italia rispetto a 69,4 per cento per la media Ue27). Lo svantaggio dell’Italia nel contesto dell’Ue27 si rileva, inoltre, in alcuni indicatori di Benessere economico aggiornati al 2021, tra cui il rischio di povertà e la grande difficoltà ad arrivare a fine mese, o al 2020, come la disuguaglianza del reddito netto. (Rin)