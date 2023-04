Energia: Barrese (Intesa Sanpaolo), a disposizione 76 miliardi per la transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la transizione energetica "noi mettiamo a disposizione 76 miliardi di euro nell'ambito di un plafond più ampio già descritto dall'amministratore delegato di oltre 400 miliardi a supporto del Pnrr. Questo rappresenta un elemento importante per dare ulteriore supporto alla spinta per quanto riguarda la crescita industriale del Paese". Lo ha detto Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo, a margine del convegno "Il ruolo di Intesa Sanpaolo a supporto di una transizione energetica sostenibile. Le comunità energetiche", in corso questa mattina a Milano, presso la sede di piazza Belgioioso. "Sappiamo l'energia quanto incida", ha spiegato, "rappresentando uno degli elementi su cui le imprese prestano maggiore attenzione. Nell'ambito di questa transizione" le Comunità Energetiche Rinnovabile (CER) "sono un elemento cardine poiché consentono produzione, consumo e la possibilità di rimettere in circolo" ha concluso. (Rem)