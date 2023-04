Campania: M5S, Schlein contraria al terzo mandato? Il Pd cristallizzi la sua posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Elly Schlein ha ribadito la sua contrarietà al terzo mandato per Vincenzo De Luca. Una posizione che noi portiamo avanti da sempre e che ci auguriamo si cristallizzi presto anche nel Partito Democratico. In questo modo, forse, De Luca smetterà di avere come pensiero ricorrente la sua rielezione e inizierà a preoccuparsi del destino dei campani. Al netto delle disposizioni di legge in merito al terzo mandato, chi come lui ha mal amministrato è giusto che lasci spazio ad altri. Il Pd si assuma la responsabilità di sganciarsi da chi, in questi anni, ha affossato la Campania. Noi continueremo a costruire un progetto serio, autorevole e partecipato per il riscatto della nostra regione". Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Campania del M5S Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. (Ren)