Cultura: Nappi (Lega), dopo Scabec con tagli al Mercadante si consolida la visione di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tagliare due milioni di euro di fondi al Teatro Mercadante significa, per esempio, cancellare di colpo la rassegna estiva 'Pompeii Theatrum Mundi', un evento di pregio che conta già 5 edizioni e che dà lustro ai nostri territori. Una scelta scellerata, immotivata e incomprensibile quella di De Luca, che si traduce anche in un danno notevole per gli operatori del turismo e per l'indotto che ruota intorno a una manifestazione che richiama nel Parco Archeologico di Pompei visitatori da ogni parte del mondo. Ma forse siamo noi a sbagliare a stupirci ancora. De Luca, come è noto, ha una concezione completamente privatistica della cultura. Il caso Scabec e dei suoi 'cerchi magici' vi ricorda qualcosa? Ormai da un uomo 'di spessore culturale' come lui, ci si può aspettare questo ed altro". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)