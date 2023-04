Campania: dalla giunta regionale stanziamenti a favore di minori, studenti universitari e anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo scopo di consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni mediante l'erogazione di voucher la giunta regionale della Campania nella seduta di oggi, ha stanziato 2.500.000 di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025. Sessanta milioni di euro finanzieranno gli assegni in favore degli studenti universitari meritevoli e abbienti per l'anno accademico 2022/2023. Sostanzioso il finanziamento per gli interventi in favore degli anziani: programmati 27.000.000 di euro per la realizzazione di progetti a sostegno delle persone anziane, volti a favorire l'autonomia personale, la socializzazione, le abilità sociali, il mantenimento del livello culturale, nonchè a promuoverne l'inclusione sociale e la prevenzione della salute attraverso lo sport, mediante la riqualificazione e il miglioramento infrastrutturale e tecnologico delle strutture sportive. Infine sul fronte della sanità è stato deciso che diventa illimitata la durata dei codici di esenzione per reddito dalle compartecipazioni regionali per gli assistiti che abbiano compiuto 65 anni. (Ren)