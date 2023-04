Pnrr: Decaro (Anci), ritardi risorse non è colpa dei Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse del Pnrr ammontano a 40 miliardi di euro per i Comuni, ma "non ci si chiede dove sono state stanziate le altre risorse. Le risorse che sono andate in gara sono tante, se ci sono ritardi non venite a cercali nei comuni perché continuano a fare il loro dovere". Lo ha detto Antonio Decaro, Presidente di Anci, intervenendo al convegno "Il ruolo di Intesa Sanpaolo a supporto di una transizione energetica sostenibile. Le comunità energetiche", a Milano, presso la sede di piazza Belgioioso. Lo stanziamento da 40 miliardi di euro "rappresenta il 19 per cento delle risorse complessive (200 miliardi)" ha ricordato Decaro, concludendo che "sindaci e Comuni riescono a fare la loro parte per lo sviluppo economico". (Rem)