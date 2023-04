Imprese: Intesa Sanpaolo, finanziamenti da 76 miliardi a imprese per transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziative per incentivare gli investimenti in energia da fonti rinnovabili, lanciando anche una specifica progettualità legata alle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). È quanto prevede il programma “Motore Italia TransizioneEnergetica” di Intesa Sanpaolo presentato questa mattina al convegno "Il ruolo di Intesa Sanpaolo a supporto di una transizione energetica sostenibile. Le comunità energetiche", presso la sede di piazza Belgioioso. Il plafond da 76 miliardi di euro per investimenti in impianti di energie rinnovabili si inserisce tra gli interventi attivati dal primo gruppo bancario italiano a supporto della transizione energetica e ambientale fissata nel Pnrr, per il quale il Gruppo ha stanziato complessivamente da qui al 2026 oltre 410 miliardi di euro a supporto degli obiettivi delle Missioni del Piano, dei quali 120 per le Pmi. Obiettivi rilanciati anche dal Piano per la Transizione Ecologica (Pte) approvato dal Governo italiano e quindi alle indicazioni del Green Deal Europeo, il piano di investimenti della Commissione Europea per rendere l’Europa indipendente dalle importazioni di fonti fossili prima del 2030. “Oggi insieme ai nostri partner rinnoviamo il nostro patto con il mondo delle imprese in un ambito decisivo, la transizione energetica” ha sottolineato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. La collaborazione tra soggetti di natura privata e soggetti pubblici “che ha già dato buoni risultati durante la pandemia deve rinsaldarsi per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, importante opportunità per Pmi e famiglie in virtù di concreti benefici economici, sociali e ambientali per interi territori”. Per questo a imprese, ai privati e agli operatori del Terzo Settore “forniamo la previsione di 410 miliardi di finanziamenti, di cui 76 dedicati alla transizione energetica, contribuendo così a generare una crescita sostenibile in linea con gli obiettivi del nostro Piano d’Impresa” ha concluso Barrese. (segue) (Com)