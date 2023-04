Energia: Intesa Sanpaolo e Anci siglano accordo per lo sviluppo delle Cer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha sottoscritto oggi un protocollo di collaborazione con l’Anci per promuovere sui territori la diffusione di modelli di produzione e condivisione dell’energia rinnovabile. L’accordo è stato siglato questa mattina a Milano in occasione del convegno "Il ruolo di Intesa Sanpaolo a supporto di una transizione energetica sostenibile. Le comunità energetiche", presso la sede di piazza Belgioioso. I Comuni italiani, che si pongono come soggetti istituzionali per l’informazione e la diffusione delle Cer, svolgono un ruolo importante nella loro realizzazione. Le Comunità energetiche rinnovabili (Cer), sono gruppi di famiglie, imprese, enti del terzo settore, che scelgono di unirsi per autoprodurre e consumare energia elettrica da fonti rinnovabili, rendendo l’energia “condivisibile a KM-zero”. L’impresa che decide di investire in una produzione green di energia posizionando pannelli fotovoltaici sui tetti dei propri capannoni - o l’azienda agricola che investe in parchi agrisolari - diventa ‘produttrice’ di energia, con una serie di vantaggi diretti e indiretti a partire dal risparmio da autoconsumo per l’energia prodotta e consumata, ai ricavi da energia immessa in rete per la parte eccedente l’autoconsumo, fino ai ricavi dagli incentivi per la parte di energia condivisa che vengono riconosciuti e ripartiti tra tutti i membri della Cer. (segue) (Com)