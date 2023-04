Campania: Marchiello, se Eav oggi è in attivo è merito di De Gregorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non rispondo alle provocazioni, ma credo che Umberto De Gregorio abbia dato dimostrazione di essere riuscito a portare in attivo una società che aveva un passivo enorme di diverse centinaia di milioni". Così Antonio Marchiello, assessore alle Attività Produttive della regione Campania, rispondendo alla richiesta del centrodestra di revocare la presidenza di Eav a De Gregorio a margine del question time che si è tenuto stamattina in consiglio regionale. "Siamo riusciti come Regione a portare l'azienda in attivo - ha ricordato Marchiello - e questo è merito anche" dell'attuale presidente.(Ren)