Amministrative: a Pomigliano d'Arco un candidato sindaco 24enne, Vito Flacco - foto

- È il candidato a sindaco più giovane della città metropolitana di Napoli alle prossime elezioni comunali, in programma il 14 e 15 maggio. Si tratta di Vito Fiacco detto Fender, 24 anni, sostenuto da Rinascita, il principale partito di sinistra pomiglianese. Sarà suo l'intervento conclusivo durante l'evento di apertura della campagna elettorale in programma sabato 22 aprile alle ore 18 presso lo slargo Marco Pannella, adiacente a piazza Municipio. Con lui ci saranno Michele Tufano, esponente del comitato fondatori di Rinascita, e la capolista di Rinascita Carla Mercogliano. Da segnalare la scelta di Rinascita di candidare in posizione di vertice i suoi due segretari, eletti l'anno scorso durante il suo congresso costituente, Vito Fender come candidato a sindaco e Carla Mercogliano come capolista. Seguono il consigliere uscente di Rinascita Antonio Avilio e Raffaele Di Pasquale, stimato professore e allenatore di calcio, poi via via tutti gli altri. "Nelle prossime settimane vi spiegheremo cosa vogliamo fare e come vogliamo farlo; – si legge nella lettera pubblica a tutti i cittadini di Pomigliano d'Arco che Vito Fender ha diffuso nei giorni scorsi – abbiamo studiato, progettato ed ideato le proposte per migliorare la Città. Vi racconteremo la città che vogliamo costruire partendo dall'ambiente, dalla legalità dall'etica, dalle periferie, dal lavoro, dalla cultura, dal commercio, dai beni comuni, dalle politiche sociali, dalla macchina comunale e dalla sicurezza. Ricordate che non esistono battaglie perse ma solo lotte non fatte e che il risultato di questa partita dipenderà da voi, dalle vostre scelte, dal guardare avanti verso il futuro. Possiamo farcela ma serve l'aiuto di tutti voi". (Ren)