Energia: da Intesa Sanpaolo 76 miliardi per sviluppo di impianti di rinnovabili (3)

- La transizione energetica è un’opportunità di business e “credo che tanti imprenditori lo hanno capito” ha aggiunto Attolico. Inoltre “la cosa che ho notato di più è che è il consumatore che vuole un prodotto green”, infatti “sia i giovani che i consumatori ci portano in quella direzione, lo dobbiamo solo fare” ha sottolineato. Le difficoltà per la transizione “sono legate ad un tema di cui si parla sempre, quello delle autorizzazioni. Un tema è anche sulle risorse in quanto capitale umano. Infine, il tempo: l’imprenditore che fa finanziamenti è spinto in mille direzioni diverse, ma non ha il tempo per farla” ha spiegato. Per la transizione energetica, "noi mettiamo a disposizione 76 miliardi di euro nell'ambito di un plafond più ampio già descritto dall'amministratore delegato di oltre 400 miliardi a supporto del Pnrr. Questo rappresenta un elemento importante per dare ulteriore supporto alla spinta per quanto riguarda la crescita industriale del Paese" ha evidenziato Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo. Inoltre, per quanto riguarda lo scenario del sistema del credito per i prossimi mesi, in Italia “guarderei in modo più ottimistico. L'inflazione rimane comunque su livelli più alti rispetto all'esperienza passata, ma sta calando e la componente energetica ha contribuito a questo calo”, ha spiegato Stefano Barrese. In molti Paesi europei, i dati sull’inflazione “sono ancora molto alti” e l’Unione europea, in generale “deve fare ancora molto di più su questo ambito”, ma rispetto alla crescita dello scorso anno “la situazione di rallentamento potrebbe dare un contributo al momento”, ha aggiunto. Le iniziative che si stanno facendo dal punto di vista della politica monetaria “stanno andando nella giusta direzione”. Per Barrese il rallentamento dell'inflazione sarebbe da collegare "anche a queste politiche. Vedremo nei prossimi mesi effettivamente se il tutto tenderà a stabilizzarsi verso il basso”. (segue) (Rem)