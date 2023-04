Energia: da Intesa Sanpaolo 76 miliardi per sviluppo di impianti di rinnovabili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha sottoscritto oggi un protocollo di collaborazione con l’Anci per promuovere sui territori la diffusione di modelli di produzione e condivisione dell’energia rinnovabile. L’accordo è stato siglato questa mattina a Milano in occasione del convegno. I Comuni italiani, che si pongono come soggetti istituzionali per l’informazione e la diffusione delle Cer, svolgono un ruolo importante nella loro realizzazione. Le Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), sono gruppi di famiglie, imprese, enti del terzo settore, che scelgono di unirsi per autoprodurre e consumare energia elettrica da fonti rinnovabili, rendendo l’energia “condivisibile a Km-zero”. Da questo accordo tra Intesa Sanpaolo e Anci nascono “con degli impegni reciproci sulle Comunità energetiche. Da un lato, noi come comuni apriremo degli sportelli informativi, dall’altro lato Intesa Sanpaolo aprirà una linea di credito per le piccole e medie imprese” ha comunicato Antonio Decaro, presidente di Anci, illustrando come si andrà a sviluppare l’accordo. I comuni “hanno un ruolo di aggregazione che mette insieme famiglie e aziende private. Lo stesso comune può essere produttore e consumatore di energia all’interno delle comunità energetiche, con dei vantaggi indiscutibili dal punto di vista economico” ha spiegato. Le risorse del Pnrr ammontano a 40 miliardi di euro per i comuni, ma “non ci si chiede “dove sono state stanziate le altre risorse. Le risorse che sono andate in gara sono tante, se ci sono ritardi non venite a cercarli nei comuni perché continuano a fare il loro dovere”. Lo stanziamento da 40 miliardi di euro “rappresenta il 19 per cento delle risorse complessive (200 miliardi)” ha ricordato Decaro, concludendo che “sindaci e comuni riescono a fare la loro parte per lo sviluppo economico”. (Rem)