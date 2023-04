Napoli: dal 21 aprile a Largo San Martino la mostra di Colbert "The Lobster Empire"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comune di Napoli, Bam S.r.l. Eventi d'Arte e Studio Philip Colbert presentano la mostra "The Lobster Empire", esposizione di grandi sculture dell'artista Philip Colbert che sarà inaugurata venerdì 21, alle ore 11, e per tre mesi animerà lo storico Largo San Martino a Napoli. Colbert è uno degli artisti più innovatori dello scenario contemporaneo, ha già portato la sua arte in importanti musei e nelle città più belle del mondo e, congiuntamente ai suoi dipinti storici dal carattere hyper pop ha creato un seguito globale per il suo personaggio, nonché alter ego, con l'aspetto di un'aragosta simile ad un cartone animato. Giunge a Napoli dopo aver invaso di recente via Veneto, a Roma, con il suo 'Impero' di aragoste pop che hanno catturato l'attenzione di cittadini e visitatori. All'inaugurazione interverranno: Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del comune di Napoli, Teresa Armato, assessore comunale al Turismo e alle Attività Produttive, Maria Grazia Vitelli consigliere comunale proponente dell'iniziativa. (Ren)