Regioni: via libera a riparto Fondo Sistema integrato educazione e istruzione

- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in sede di Conferenza Unificata, ha espresso avviso favorevole all’Intesa sul riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per l’esercizio finanziario 2023. Con questo strumento si garantisce a tutte le bambine e i bambini fino ai sei anni, pari opportunità per sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento e superare, quindi, disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Le risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome ammontano a 304.206.386,27 milioni di euro e potranno essere utilizzate per interventi strutturali su edifici pubblici che ospitano servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia. Si sostengono, inoltre, le spese di gestione e gli interventi di formazione continua per il personale educativo e docente e per la promozione dei coordinamenti pedagogici. (Rin)