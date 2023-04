Ambiente: lunedì sit-in per denunciare degrado del litorale domitio-flegreo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sit in a Lago Patria per denunciare lo stato di abbandono e di degrado del litorale domitio-flegreo e il tradimento delle promesse fatte dal presidente della Regione Vincenzo De Luca che, nel 2018, nel presentare il "Master Plan per il litorale domitio-flegreo", annunciò che sarebbe diventato "la Romagna del Sud". Ad annunciare l'iniziativa, che si terrà lunedì 24 aprile 2023 alle ore 11 in viale Lago Patria, davanti alla lapide dedicata a Scipione l'Africano, i dirigenti di "Sud Protagonista" della Campania, con il Segretario regionale Raffaele De Cicco, e il componente dell'Esecutivo, Marco Fabricino, e gli altri dirigenti del movimento politico, presieduto da Salvatore Ronghi. (Ren)