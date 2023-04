Cultura: Schifone, taglio contributo regionale a Teatro Mercadante fa saltare stagione estiva a Pompei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il taglio, che in realtà è un'eliminazione, del contributo regionale al Mercadante, di cui Pompeii Theatrum Mundi è un'emanazione, è gravissimo non solo per l'entità ma anche per la tempistica". È quanto ha affermato Luciano Schifone, consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. "Comunicare questa decurtazione il giorno prima della conferenza stampa, ovvero quando sono già definiti gli accordi e gli appuntamenti teatrali in Cartellone, significa impedire qualsiasi tentativo di recupero e condannare alla cancellazione un'iniziativa di successo e di alto livello culturale e teatrale", ha rilevato Schifone. Il consigliere del ministro ha riferito che Sangiuliano "si è detto esterrefatto e attonito ma è disponibile a cercare vie di uscita da questa situazione senza danneggiare né le compagnie né gli artisti". (Ren)