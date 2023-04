Cultura: Silvestro (Fi), tagli al Mercadante danno incalcolabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il taglio di due milioni di euro al teatro Nazionale di Napoli, il Mercadante, da parte della Regione Campania è una grave perdita non solo per la città ma per tutto il Mezzogiorno. Purtroppo a causa di questi tagli saranno cancellati i fondi necessari per la messa in scena della stagione di Pompei 'Theatrum mundi'. Un danno incalcolabile per tutto l'indotto che ruota intorno al mondo del teatro. Per questo bisogna intervenire in maniera energica per cercare di trovare soluzioni e dare così un futuro concreto al mondo della cultura e del teatro. Siamo certi dell'intervento tempestivo del nostro ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, per dare un aiuto fattivo all'unico teatro Nazionale di tutto il Sud Italia". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. (Ren)