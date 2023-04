Il Punto: Lollobrigida parla troppo e ricompatta le opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Riccardo Bormioli - Passano poco meno di 48 ore da quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita in Polonia parla di regole preistoriche in riferimento alle norme varate a suo tempo da Bruxelles sui migranti, a quando il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, introduce il tema della "sostituzione etnica". Da evitare, ben inteso, incentivando la natalità. Tutto si poteva aspettare, al Quirinale, mentre in parlamento si discute il decreto Cutro, tranne che dal governo arrivassero parole capaci di sollevare polemiche sul "suprematismo bianco". In fondo Mattarella, con quelle parole pronunciate a Varsavia, un aiuto a Giorgia Meloni lo stava dando. Niente da fare: ancora una volta arriva un ministro, questa volta Lollobrigida, che con le sue parole solleva l’ennesimo polverone dentro e soprattutto fuori l’esecutivo. Anche la Meloni, dal Salone del mobile di Milano, aveva lanciato l’appello a fare più figli ma oltre non si era spinta e di sostituzione etnica non aveva certo parlato. Forse interpretando il retropensiero, ma è solo un’ipotesi, ci ha pensato il cognato-ministro a dare un senso concreto, ideologico, al fare più figli. Scatenando la reazione delle opposizioni che, mai così divise come in questi giorni, vedi il tema del termovalorizzatore di Roma, ci hanno messo meno di un minuto a ricompattarsi prendendo di mira il governo. Senza dire dell’irritazione che filtra dal palazzo del Quirinale. (Rin)