Campania: Nappi (Lega), assunte 70 persone tre anni fa che paghiamo e non utilizziamo

- "Abbiamo scoperto che ci sono 70 persone che sono state assunte, ormai 3 anni fa, e che dovrebbero fare manutenzione ma non gli hanno fatto neanche i percorsi formativi idonei a renderli tali. E noi li paghiamo". Così Severino Nappi, capogruppo della Lega al consiglio regionale della Campania, illustrando la sua interrogazione sugli operai della manutenzione assunti in Eav e non utilizzati. "Io ho le carte - ha sottolineato Nappi - che dimostrano come queste persone sono state assunte il 14 febbraio 2020 e al 20 Febbraio 2023 non avevano ancora concluso il ciclo formativo. E questo dimostra il circo equestre che si verifica nelle nostre aziende ferroviarie". (Ren)