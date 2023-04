Regioni: ripartiti oltre 285 milioni di euro da Fondo Ue Affari marittimi, pesca e acquacoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole all’intesa siglata in sede di Conferenza Stato-Regioni alla ripartizione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (Feampa). Lo dichiara Donato Pentassuglia, coordinatore vicario con delega alla pesca e all’acquacoltura per la Conferenza delle Regioni. “Il riparto di oltre 285 milioni di euro è previsto nell’ambito del Programma Nazionale Feampa 2021-2027 – spiega Pentassuglia -. Il programma operativo si basa su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche; promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo in tal modo alla sicurezza alimentare nell'Unione; consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne; promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura e rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile”. L'Accordo multiregionale indica le risorse finanziarie e le relative competenze tra l'amministrazione centrale e le Regioni e Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta. (Rin)