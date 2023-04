Napoli: prevenzione e benessere, l'Isola della Salute in Piazza degli Artisti - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del mese in cui cade la Giornata Mondiale della Salute, la Municipalità 5, insieme al Distretto 27 dell'Asl Na 1, ha organizzato in Piazza degli Artisti, l'Isola della Salute. Un evento, patrocinato dal comune di Napoli, in occasione del quale sono stati allestiti stand con personale specializzato in diversi ambiti della Salute, per offrire al pubblico informazioni ed indicazioni utili per la prevenzione ed il benessere. "Un impegno all'insegna della salute e della solidarietà a tutela del benessere della comunità -ha dichiarato l'assessore alla Salute del comune di Napoli Vincenzo Santagada - È importante mettere in campo tutte le potenzialità per diffondere e favorire nei cittadini la consapevolezza che anticipare l'insorgere di una patologia serve a limitarne i danni. È fondamentale promuovere iniziative per la prevenzione e il benessere soprattutto dopo che l'era covid ha creato un rallentamento degli screening sulla prevenzione e un aumento delle patologie correlate. Il nostro obiettivo è di strutturare tali iniziative perché la prevenzione è vita". "È fondamentale - ha dichiarato la presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino - promuovere iniziative per la prevenzione e il benessere dei cittadini soprattutto dopo che l'era covid ha creato un rallentamento degli screening sulla prevenzione e un aumento delle patologie correlate. Il nostro obiettivo come municipalità 5, in piena sinergia con l'assessorato alla Salute del comune di Napoli, è di strutturare tali iniziative con un calendario periodico".(Ren)