Regioni: ripartiti oltre 22 milioni di euro per eliminazione e superamento barriere architettoniche,

- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dato il via libera in Conferenza Unificata all’intesa per la ripartizione del Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il finanziamento, che ammonta ad oltre 22 milioni di euro per il 2023, sarà ripartito tra le Regioni che ne hanno fatto richiesta: Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Toscana, Calabria, Sardegna, Liguria, Marche, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta.(Rin)