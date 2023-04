Campania: Saiello (M5S), De Luca annuncia un nuovo ospedale a Castellammare e abbandona il San Leonardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pochi mesi fa, De Luca ha annunciato la nascita di un polo ospedaliero al posto delle Nuove Terme di Castellammare di Stabia, che da tempo versano in stato di abbandono. La Giunta, tuttavia, sembra dimenticare che la città già ospita un importante presidio, l'ospedale San Leonardo, che rappresenta un riferimento fondamentale per tutta la fascia costiera-sorrentina, le aree collinari e quelle interne del territorio stabiese. L'ospedale attualmente soffre di una grave carenza di personale perché, come riportano i sindacati di categoria, la struttura non è a norma". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle e presidente della Commissione speciale Industria 4.0, Gennaro Saiello, che ha depositato sul tema un'interrogazione alla Giunta regionale. "Nelle more della realizzazione della nuova struttura ospedaliera mi domando cosa intenda fare la Giunta dell'ospedale San Leonardo che, ad oggi, è fatiscente, carente di attrezzature e di operatori e che, nonostante tutto, nelle più rosee aspettative, dovrà dare risposta, ancora per molti anni, alle esigenze sanitarie della collettività. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una gestione sommaria della sanità nella nostra regione - ha concluso Saiello - dove si prospettano grandi opere e miracoli ma intanto non si garantiscono ai cittadini campani servizi sanitari adeguati ed efficienti". (Ren)