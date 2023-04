Def: Province, mancano strategie per enti locali, serve piano straordinario assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma serve un piano straordinario di assunzioni nelle Province – ha aggiunto - anche attraverso l’utilizzo dei fondi non spesi del Pnrr e delle Politiche di coesione, per rafforzare le strutture amministrative, e in particolare le Stazioni uniche appaltanti con tecnici ed esperti altamente specializzati. In questo modo si darà piena efficacia al nuovo Codice degli Appalti, che altrimenti risulterà poco incidente per la ripresa degli investimenti pubblici”. Si tratta di interventi – come si sottolinea nel documento Upi consegnato alle commissioni bilancio di Camera e Senato – che sono essenziali in vista della revisione della legge 56/14, che deve essere approvata entro la prossima manovra economica. (Rin)