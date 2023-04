Campania: Nappi (Lega), De Luca revochi presidenza Eav a De Gregorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca deve revocare l'incarico di presidente dell'Eav ad Umberto De Gregorio. Così il capogruppo della Lega al consiglio regionale della Campania Severino Nappi, a margine del questione time di questa mattina. "Siamo arrivati - ha detto Nappi - al tour dei turisti che vengono in Campania per provare il brivido, alla Indiana Jones, di partecipare a un giro in Circumvesuviana". "Tutto questo - ha sottolineato il consigliere leghista - con un'azienda che ha avuto in questi anni circa un miliardo e 300 milioni dal presidente De Luca. Il quale deve scegliere se essere complice, oppure, come chiede il centrodestra in una mozione di cui sono il primo firmatario che presenteremo nel prossimo consiglio, deve revocare questa persone perchè è incompetente". (Ren)