Campania: Nappi (Lega), 70 manutentori assunti formati dopo 3 anni e nel frattempo pagati - foto

- "Quando si deciderà De Luca a mandare a casa il vertice di Eav? Oggi abbiamo svelato l'ennesimo caso di sperpero di denaro pubblico operato dall'azienda regionale dei trasporti: 70 manutentori assunti, formati dopo ben 3 anni e nel frattempo pagati. L'unica risposta alle domande che abbiamo rivolto per fare luce sulla vicenda? Il Covid, patetica scusa che si tira fuori ogniqualvolta denunciamo sprechi, incompetenze e fallimenti di questa Amministrazione". Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale nel corso del question time discusso oggi in Aula.(Ren)