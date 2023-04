Imprese: Intesa Sanpaolo, finanziamenti da 76 miliardi a imprese per transizione energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, sono stati fissati nuovi obiettivi al 2030 che hanno innalzato al 65 per cento la quota di energie rinnovabili rispetto alla domanda elettrica complessiva, che comporta per l’Italia una quota incrementale di sviluppo di energia rinnovabile elettrica pari a 75 GW, che richiederebbero oltre 80 miliardi di nuovi investimenti. Agli obiettivi del Pte concorrono anche nuovi investimenti nella produzione di biometano e di idrogeno verde per ulteriori 40 miliardi. Uno studio condotto da Cerved ha stimato la disponibilità di spazi sulle strutture private - e in particolare sui tetti delle industrie presenti nel nostro Paese - quantificati in oltre 100 mila tetti industriali disponibili per accogliere impianti fotovoltaici, che si sommano agli ulteriori 1,2 milioni di ettari di superficie agricola non utilizzata. Per le aziende che decidono di investire nelle energie rinnovabili viene lanciata una nuova linea di finanziamento, denominata SLoan Cer, a cui è possibile abbinare la garanzia green di Sace. (segue) (Com)