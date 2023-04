Imprese: Intesa Sanpaolo, finanziamenti da 76 miliardi a imprese per transizione energetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il meccanismo di funzionamento prevede un incentivo in termini di agevolazione sul tasso di interesse a fronte dell’investimento in energia rinnovabile, a cui viene riconosciuta una ulteriore premialità nel caso in cui l’impresa destini parte dell’energia prodotta e non autoconsumata alla Comunità Energetica Rinnovabile. Al fine di promuovere la realizzazione delle Cer, è stato infine messo a punto da Intesa Sanpaolo un network di assistenza tecnica grazie a specifici accordi di collaborazione con partner tecnici specializzati in virtù della loro capacità realizzativa. Le agevolazioni governative previste per le Cer rientrano in un quadro normativo tuttora in attesa di via libera da parte della Commissione Europea che prevede un incentivo in tariffa valido per 20 anni sull’energia condivisa rivolto a tutto il territorio nazionale e un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento dell’investimento a favore delle Cer ubicate nei comuni sotto i 5 mila abitanti, finanziato con 2,2 miliardi di fondi provenienti dal Pnrr. (Com)