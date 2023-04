Energia: Intesa Sanpaolo e Anci siglano accordo per lo sviluppo delle Cer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Pmi interessate potranno contare sulla partnership di Intesa Sanpaolo con primari player di mercato per gli aspetti tecnici e commerciali e sul supporto del Desk Energia del Gruppo in termini di consulenza ed advisory. Anche le realtà del Terzo Settore, che la Banca sostiene attraverso la Direzione Impact, potranno contribuire allo sviluppo delle Cer nel consentire una ricaduta dei benefici sul territorio e sulle fasce sociali più vulnerabili alla “povertà energetica”. Nell’ambito dello sviluppo delle Cer, il Gruppo aveva già siglato un accordo triennale con Confindustria per cui sono stati messi a disposizione delle aziende una liquidità pari a 150 miliardi di euro. Inoltre, la Banca ha inoltre sottoscritto di recente un accordo di collaborazione con Gse, Gestore dei Servizi Energetici, per favorire l’integrazione delle tematiche Esg e dello sviluppo sostenibile nell’ambito finanziario e nel tessuto imprenditoriale nazionale. (Com)