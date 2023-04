Turismo: D’Amario (Regioni), approvato Fondo Nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ positiva la valutazione della Conferenza delle Regioni in merito agli atti di programmazione del Fondo Unico Nazionale Turismo e del conseguente riparto tra le Regioni delle risorse stanziate. Lo dichiara l'assessore della regione Abruzzo, Daniele D’Amario, coordinatore della commissione turismo per la Conferenza delle Regioni. “Si tratta – spiega D’Amario - di atti che, grazie al ministro Santanchè, trovano finalmente i tempi per attivare e collegarsi anche alle programmazioni regionali sul turismo. Ciò favorisce quindi l’integrazione degli interventi e la crescita socioeconomica sul territorio. Il ministero ha condiviso questi atti con la Conferenza delle Regioni in pieno spirito di leale collaborazione istituzionale, permettendo così una concreta interlocuzione tecnica e politica. Le risorse messe a disposizione per la programmazione turistica sono di 50 milioni - prosegue - sia per la parte corrente che in conto capitale. Si riconosce in particolare il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile e tra gli indirizzi da portare avanti c’è anche la promozione e la valorizzazione dell’Italia e del marchio Italia nel mondo. Inoltre si intende migliorare e ampliare l'offerta turistico, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa, qualificando professionalmente gli operatori del settore”, conclude il rappresentante della Conferenza delle Regioni.(Rin)