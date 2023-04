Energia: da Intesa Sanpaolo 76 miliardi per sviluppo di impianti di rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per De Felice "il gas resta cruciale nella produzione di elettricità". L’attuale scenario economico “è simile allo shock petrolifero degli anni ‘70” e come avviene spesso nei contesti di crisi “il sistema mette in atto delle azioni necessarie”, ma “avere una dipendenza energetica è un aspetto di fragilità a cui possiamo riporre rimedio”. In Italia, la fonte rinnovabile “nel 2021 rappresentava il 19 per cento, ma non basta” ha precisato De Felice, ricordando che per l’Unione europea il dato deve attestarsi al 40 per cento entro il 2030, “dato che salirà ancora”. Per De Felice, infatti, “l’obiettivo è raddoppiare la capacità di fonti energetiche installate”. In particolare, sono stati fissati nuovi obiettivi al 2030 che hanno innalzato al 65 per cento la quota di energie rinnovabili rispetto alla domanda elettrica complessiva, che comporta per l’Italia una quota incrementale di sviluppo di energia rinnovabile elettrica pari a 75 GW, che richiederebbero oltre 80 miliardi di nuovi investimenti. Uno studio condotto da Cerved ha stimato la disponibilità di spazi sulle strutture private - e in particolare sui tetti delle industrie presenti nel nostro Paese - quantificati in oltre 100 mila tetti industriali disponibili per accogliere impianti fotovoltaici, che si sommano agli ulteriori 1,2 milioni di ettari di superficie agricola non utilizzata. Mettere pannelli sui tetti delle aziende, per Bernardo Attolico, head of Equity Investiments di Sace “è una cosa semplice, ma stiamo parlando di un ammontare molto rilevante. Bisogna solo crederci e farlo, le risorse ci sono”. Procede la messa in campo della transizione energetica, ma ora “abbiamo toccato solo la punta dell’iceberg. Se si guardano le ambizioni che il paese si è posto in termini di transizione è solo l’inizio, sappiamo che c’è molto da fare”. (segue) (Rem)