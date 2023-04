Campania: Muscarà (Misto), sportivi Stadio Collana siano tutelati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo i festeggiamenti per una grande battaglia vinta dalla Regione Campania (e dalla sottoscritta), preceduta dalla sentenza del Consiglio di Stato che toglie di fatto la gestione abusiva dello Stadio Collana alla Società Giano, è arrivato il momento di fare i conti con la realtà e capire cosa la Regione intenda fare per riappropriarsi fattivamente dell'impianto". Così il consigliere regionale della Campania, Maria Muscarà. "Ho presentato quindi un'interrogazione al Question Time di oggi: ho chiesto e ottenuto rassicurazione riguardo gli sportivi che dopo aver pagato gli abbonamenti, continueranno la loro attività; non sarebbe giusto che oltre il danno, ci sia anche la beffa, l'assessore ha rassicurato. Non mi soddisfa appieno la risposta perchè pur dicendo che il Coni farà parte del tavolo Arus, di fatto ho saputo poco sui passi da compiere. Il 2 maggio la Società Giano per sentenza del Consiglio di Stato dovrà lasciare la struttura, ma che c'è la possibilità che Giano non vada via il 2 e quindi ci sarà il bisogno di procedere con un processo di esecuzione che porterà via altro tempo. Se andranno via nei tempi, verrà comunque eseguito uno stato di consistenza per capire le condizioni in cui ci consegneranno l'impianto sportivo. Dobbiamo prepararci per qualsiasi evenienza, non possiamo perdere altro tempo. Resta la rassicurazione per gli sportivi", ha concluso Muscarà. (Ren)