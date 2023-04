Energia: Decaro (Anci), impegni reciproci da accordo con Intesa Sanpaolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'accordo sottoscritto oggi con Intesa Sanpaolo si consolidano "degli impegni reciproci sulle Comunità energetiche. Da un lato, noi come Comuni apriremo degli sportelli informativi, dall'altro lato Intesa Sanpaolo aprirà una linea di credito per le piccole e medie imprese". Lo ha detto Antonio Decaro, Presidente di Anci, a margine del convegno "Il ruolo di Intesa Sanpaolo a supporto di una transizione energetica sostenibile. Le comunità energetiche", che si è tenuto questa mattina a Milano, presso la sede di piazza Belgioioso. I Comuni "hanno un ruolo di aggregazione che mette insieme famiglie e aziende private, lo stesso comune può essere produttore e consumatore di energia all'interno delle comunità energetiche, con dei vantaggi indiscutibili" ha sottolineato Decaro. Dal punto di vista economico "fare il risparmio energetico mettendo a disposizione gli spazi, dà la possibilità di vendere energia o scopi sociali come contrasto alla povertà energetica, è un'operazione di ripopolamento dei piccoli borghi che negli anni alcuni si sono spopolati e possono ottenere con le comunità energetiche un elemento attrattivo", ha concluso. (Rem)