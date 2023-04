Santa Sede-Italia: Meloni-Parolin, Giubileo importante nella tradizione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi presso la sala del Concistoro nella Città del Vaticano un incontro tra Santa Sede e Italia in vista della preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica indetto per il 2025. Le due delegazioni erano guidate rispettivamente dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, e dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. La delegazione della Santa Sede era composta da: monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione; monsignor Edgar Peňa Parra, sostituto della Segreteria di Stato; monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali; monsignor Roberto Campisi, assessore per gli Affari regionali; mons. Graham Bell, sottosegretario del Dicastero per l’evangelizzazione, avvocato Giuseppe Puglisi-Alibrandi, vicesegretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; reverendo Rafael Garcìa de la Serrana Villalobos, direttore Infrastrutture e servizi; dottor Davide Giulietti, vicedirettore Servizi di sicurezza e protezione civile. Presenti all’incontro per parte italiana: Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio; i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Matteo Piantedosi, ministro degli Interni; Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze; Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura; Orazio Schillaci, ministro della Salute; Daniela Santanchè, ministro del Turismo; Sebastiano Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma capitale e commissario straordinario di governo per il Giubileo straordinario; Francesco Rocca, presidente della regione Lazio; Francesco di Nitto, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede. L’incontro - secondo quanto segnalano fonti di governo - si è aperto con gli interventi del cardinale Parolin e del presidente Meloni, che hanno evidenziato l’importanza e il significato del Giubileo nella tradizione europea. Ha preso la parola monsignor Fisichella, che ha illustrato tra l’altro aspetti relativi alla sicurezza, alla sanità, ai visti di ingresso, al volontariato, alla mobilità, alla recettività e ai trasporti. Il sottosegretario Mantovano ha invece ricordato l’attività svolta dalla Cabina di coordinamento Giubileo 2025. Sono quindi intervenuti il commissario Gualtieri, e il presidente Rocca. I ministri presenti - concludono le fonti di governo - hanno infine evidenziato i punti specifici di loro competenza. Tra l’altro, il ministro Sangiuliano ha annunciato l’intenzione di svolgere nell’ambito del Giubileo del 2025 tre grandi iniziative culturali: una mostra retrospettiva dei giubilei della storia cristiana; un’ampia esposizione tematica di carattere religioso con alcuni dei maggiori maestri del Rinascimento italiano, realizzata anche grazie a prestiti da musei europei; una serie di concerti di grandi orchestre tra le quali quelle del Teatro dell’Opera di Roma, dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, del Teatro alla Scala di Milano e del Teatro di San Carlo di Napoli. (Rin)