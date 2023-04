Campania: Villani (M5S), vergognoso il via libera dal consiglio regionale a nuovi alloggi a Cetara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento 5 Stelle si dimostra l'unico argine al partito del cemento. Lo abbiamo visto oggi in Consiglio regionale con l'approvazione per costruire 43 mila metri cubi di alloggi in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. La variante approvata ha dunque un impatto possente sull'eccezionale scenario paesaggistico della Costiera amalfitana, di straordinario valore, parte della cornice verde che racchiude il centro storico, circondato dai terrazzamenti e dagli alberi di ulivi e limoni. Non a caso il PUT individua la zona come 1° di massima tutela naturale e ne impone la inedificabilità". Lo ha affermato la coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani. "La cementificazione programmata appare inoltre illogica, considerato che Cetara ha perso negli ultimi anni circa 400 residenti (a fine 2022 gli abitanti superano di poco le 2.000 unità) a fronte di previsioni del PUC che li stimano in almeno 2400 unità per giustificare un eventuale intervento di nuova edilizia. Su un territorio così fragile e con una drastica diminuzione dei residenti, realizzare nuovi alloggi significherebbe solo mettere a rischio quell'area e sfregiare un Patrimonio UNESCO. Inoltre, visto questo spopolamento mi chiedo, poichè non sussistono ragioni demografiche sufficienti a giustificare il progetto, quali logiche stanno dietro a questa traumatica cementificazione nel cuore della Costa d'Amalfi Patrimonio dell'Umanità? Il valore degli immobili in Costiera ha dei trend in crescita. Sarà edilizia con costi popolari o si rischia di svendere il territorio a grandi gruppi di interesse?", ha concluso Villani. (Ren)