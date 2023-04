Istat: domanda turistica in deciso recupero ma ancora sotto i livelli del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il turismo dei residenti è in netta ripresa. I viaggi con pernottamento aumentano del 31,6 per cento rispetto al 2021, salendo a 54,8 milioni e riavvicinandosi ai valori del 2019, anno precedente la pandemia, pur rimanendo ancora inferiori (-23 per cento). E' quanto emerge dal report Istat su Viaggi e vacanze in Italia e all'estero nel 2022. Le notti trascorse in viaggio riprendono quota e arrivano a sfiorare i 347 milioni (+23,3 per cento sul 2021); tuttavia sono ancora il 15 per cento in meno rispetto a quelle osservate nel 2019. I viaggi all’estero, non più ostacolati dalle restrizioni alla mobilità internazionale, aumentano in modo marcato (+143 per cento, circa 48 milioni di notti in più) ma anch’essi non raggiungono ancora i livelli precedenti la pandemia (-36,4 per cento rispetto al 2019). Anche i viaggi in Italia riprendono a crescere (+18,3 per cento sul 2021, 17,6 milioni le notti recuperate), seppur inferiori di circa il 19 per cento rispetto al 2019. Le vacanze superano i 51 milioni (+32 per cento sul 2021) e sono circa il 93 per cento del totale (quasi il 96 per cento delle notti). Prevalgono le vacanze “lunghe”, di 4 o più notti (55 per cento dei viaggi e circa 83 per cento delle notti), che nel 2022 salgono a 30,1 milioni (+23,2 per cento; +20,5 per cento in termini di notti) e si riportano sostanzialmente ai livelli pre-pandemia. Le vacanze brevi, invece, pur registrando un notevole aumento (+47 per cento di viaggi, +56 per cento di notti sul 2021) rimangono il 26 per cento in meno di quelle registrate nel 2019. Il divario tra i pernottamenti di vacanza del 2022 e del 2019 scende a 49,4 milioni (-12,9 per cento). (segue) (Rin)