Credito: Barrese (Intesa Sanpaolo), inflazione in calo, politiche monetarie nella giusta direzione

- L'inflazione "rimane comunque su livelli più alti rispetto all'esperienza passata, ma sta calando e la componente energetica ha contribuito a questo calo". Lo ha detto Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo, a margine del convegno "Il ruolo di Intesa Sanpaolo a supporto di una transizione energetica sostenibile e comunità energetiche", in corso questa mattina a Milano, presso la sede di piazza Belgioioso. Barrese ha spiegato di guardare " in modo più ottimistico" a come il sistema del credito si adeguerà allo scenario che muta e facendo una valutazione per i prossimi mesi in Italia. In molti Paesi europei, i dati sull'inflazione "sono ancora molto alti" e l'Unione Europea, in generale "deve fare ancora molto di più su questo ambito", ma rispetto alla crescita dello scorso anno "la situazione di rallentamento potrebbe dare un contributo al momento" ha spiegato Barrese. Le iniziative che si stanno facendo dal punto di vista della politica monetaria "stanno andando nella giusta direzione", per Barrese il rallentamento dell'inflazione "lo collegherei anche a queste politiche. Vedremo nei prossimi mesi effettivamente se il tutto tenderà a stabilizzarsi verso il basso", ha concluso.(Rem)