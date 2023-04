Energia: da Intesa Sanpaolo 76 miliardi per sviluppo di impianti di rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una liquidità complessiva di 76 miliardi di euro per investimenti in impianti di energie rinnovabili, Intesa Sanpaolo conferma l’impegno a sostegno della transizione energetica e ambientale fissata nel Pnrr, per il quale il Gruppo ha stanziato complessivamente da qui al 2026 oltre 410 miliardi di euro a supporto degli obiettivi delle Missioni del Piano, dei quali 120 per le Pmi. Il plafond da 76 miliardi di euro si inserisce nel programma “Motore Italia Transizione Energetica”, presentato questa mattina da Intesa Sanpaolo a Milano, che prevede una serie di iniziative per incentivare gli investimenti in energia da fonti rinnovabili, lanciando anche una specifica progettualità legata alle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). La transizione energetica “è un tema cruciale per lo sviluppo economico italiano. Molti vedono la transizione energetica come un costo, ma ci sono molti che hanno capito che è una opportunità di business. Già prima della invasione da parte della Russia in Ucraina l'Italia presentava una vulnerabilità energetica” ha ricordato Gregorio De Felice, Chiedo Economist di Intesa Sanpaolo, precisando che “ci sono 21 punti" percentuali "in meno di gas proveniente dalla Russia. Tutto risolto? Abbiamo risolto l'emergenza, ma l'Italia conta oggi su rinnovabili e gas naturale". (segue) (Rem)