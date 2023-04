Campania: Grimaldi, con presenza in aula M5S consente variante paesistica a Cetara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Cinque Stelle predicano bene e razzolano male. Come sempre. E' con la loro complicità che passa la variante al piano paesaggistico della penisola Sorrentino amalfitana che consentirà la costruzione di case a Cetara, nel cuore della costiera " Cosi Massimo Grimaldi, consigliere regionale e questore al personale in consiglio regionale della Campania, sui lavori dell'assise. "La loro presenza in aula dopo avere espresso il voto contrario - ha spiegato - ha tecnicamente garantito il passaggio della legge. Se avessero seguito noi del centrodestra ci sarebbe stata la bocciatura". "Assistiamo forse a prove di campo largo da costruire sulla devastazione del paesaggio?", si è chiesto il consigliere. (Ren)