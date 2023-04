Campania: Volpe (Campania Libera-Psi), vogliamo rendere i ragazzi protagonisti della vita politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle ultime elezioni politiche una percentuale molto bassa di giovani ha partecipato al voto e questo è un modo per dire loro 'voi siete le istituzioni' e se non vi interessate della politica, la politica comunque deciderà per voi. Renderli protagonisti, quindi, è un messaggio molto importante". Così Andrea Volpe, consigliere regionale della Campania del gruppo Campania Libera-Psi, che oggi ha presentato insieme ai consiglieri Carmine Mocerino (De Luca Presidente), Gennaro Oliviero (Pd), Mario Casillo (Pd), Andrea Volpe (Campania Libera,Psi), Vittoria Lettieri (De Luca Presidente), Francesco Iovino (Italia Viva), Felice Di Maiolo (Fare democratico) e Bruna Fiola (Pd), la proposta di legge "Promozione della diffusione dell'impegno civico e politico nei cittadini campani", approvata a maggioranza dall'aula (Ren)