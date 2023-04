Istat: domanda turistica in deciso recupero ma ancora sotto i livelli del 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 6,9 per cento dei viaggi, prosegue l'Istat, è svolto per motivi di lavoro (3,8 milioni), senza sostanziali variazioni in termini di viaggi e di notti rispetto al 2021. Gli spostamenti per lavoro non mostrano quindi segnali di ripresa, attestandosi a circa la metà di quelli registrati nel 2019, con una durata media inferiore rispetto al 2021 (3,8 notti, oltre una notte in meno). Le riunioni d’affari sono le motivazioni più frequenti (17,1 per cento), seguite dai congressi, convegni e seminari (16,1 per cento) e dalle attività di rappresentanza, installazione o vendita (9,7 per cento). I viaggi di vacanza sono mediamente più brevi rispetto al 2021 (da 6,9 a 6,5 notti), con effetto sulla durata media dei viaggi nel loro complesso, che diminuisce lievemente e si attesta a 6,3 notti (era 6,8 nel 2021). Le escursioni (visite in giornata) nel 2022 sono 46,8 milioni (+29,3 per cento sul 2021) e tornano ad essere diffuse durante tutto l’anno, con una lieve prevalenza nel periodo primaverile (26,9 per cento). La percentuale di residenti che, in media, hanno effettuato almeno un viaggio in un trimestre aumenta decisamente, passando da 14,9 per cento del 2021 a 19,3 per cento del 2022 (24,2 per cento nel 2019). La media nazionale dei viaggi pro-capite aumenta (0,9) e si avvicina a quella precedente alla pandemia (1,2 nel 2019), con il valore più elevato nel Nord-ovest (1,3) e più basso al Sud (0,4). L’area dove risiede la maggior parte dei turisti è il Nord-ovest (29 per cento; 36,8 per cento in termini di provenienza dei viaggi), seguono il Nord-est (23,8 per cento dei turisti e 25,9 per cento dei viaggi), il Centro (19,7 per cento dei turisti e 22,1 per cento dei viaggi) e, a distanza, le Isole (8,9 per cento di turisti; 5,4 per cento di viaggi) ed il Sud (8,8 per cento, 9,8 per cento). (Rin)