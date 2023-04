Campania: Piano paesaggistico. Sud protagonista, noi "talebani" se ciò significa difendere ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cionostante – ha continuato il responsabile Ambiente di Sud Protagonista della Campania Stefano Masi - il presidente della Regione annuncia un nuovo piano paesaggistico che sembra voler dare spazio ai costruttori a discapito dell'ambiente. Intanto da ieri è bloccata la ferrovia Caserta Benevento per una frana. De Luca ci renda, invece, conto sugli interventi programmati dalla Regione per far fronte al dissesto idrogeologico". "Giunto all'epilogo del suo percorso politico alla Regione, tanto che dal suo stesso partito si levano voci critiche sul suo operato e sulla ipotesi del terzo mandato, sembra che De Luca si sia 'innamorato del mattone, tanto da voler costruire a Piazza Garibaldi il nuovo palazzo della Regione, penalizzando l'intero Centro Direzionale, e da prospettare un piano paesaggistico che dilati fortemente la possibilità di costruire" rimarcano Ronghi, De Cicco e Masi, che concludono: "anche noi di Sud Protagonista siamo 'talebani dell'ambiente' se ciò significa difenderlo ed evitare catastrofi e morti sul nostro territorio". (ren)