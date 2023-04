Stellantis: Amendola (Pd), patto per Melfi tra lavoratori, impresa e istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Oggi su mia richiesta, grazie ad Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera, abbiamo audito le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl per fare il punto sulle prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Stellantis di Melfi in Basilicata". Lo afferma il deputato del Pd Enzo Amendola. "Innanzitutto, voglio ringraziare i sindacati per il lavoro di cucitura e di attenzione verso il territorio. Difendere lo stabilimento Stellantis vuol dire preoccuparsi non solo dei lavoratori del sito industriale, ma anche di tutto l'indotto. Parliamo di migliaia di famiglie lucane, pugliesi e campane", continua Amendola. "Per questo siamo sorpresi dell'assenza del Gruppo Stellantis a questa riunione della Commissione. E chiederò formalmente che la X Commissione faccia visita istituzionale allo stabilimento. La vicenda di Melfi è una questione centrale per il Sud. Come hanno chiesto i sindacati, serve un patto tra lavoratori, impresa e istituzioni. Ciascuno faccia la sua parte. Lo stabilimento deve essere uno dei tasselli per il rilancio della politica industriale dell'Italia in termini di produzione, lavoro e sostenibilità", conclude Amendola. (Rin)