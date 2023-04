Napoli: Vitelli (Pd), facilitare ai disabili l'acquisto di biglietti allo Stadio Maradona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo facilitare l'acquisto dei biglietti per i disabili allo stadio Maradona coinvolgendo direttamente il comune, sul modello di quanto già fatto per le scolaresche. Questo l'impegno che ho chiesto alla giunta comunale nel mio articolo 37 in Consiglio, in previsione della prossima stagione della Ssc Napoli". Così Mariagrazia Vitelli, consigliera comunale di Napoli per il Partito Democratico, nel dibattito di questa mattina. "Sono inaccettabili le difficoltà che si incontrano nell'acquisto dei tagliandi - ha spiegato Vitelli - senza contare che i biglietti sono disponibili soltanto online e con problemi di funzionamento della piattaforma di acquisto. Peccato che proprio in questa stagione, trionfale da tantissimi punti di vista, ci sia una carenza del genere. E' necessario che amministrazione e società trovino un punto d'incontro, anche rivedendo alcuni punti della convenzione in vigore. Serve una risposta di inclusione e civiltà". (Ren)