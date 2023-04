Campania: M5S, su variante paesistica a Cetara centrodestra ipocrita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assistiamo ancora una volta all'insostenibile ipocrisia del centrodestra che in aula pontifica sulla necessità di impedire lo scempio che si prospetta nel comune di Cetara e dall'altro lato sceglie di non votare contrariamente all'opera che consentirà il passaggio della variante al piano paesaggistico. L'espressione della nostra volontà invece è chiara, no alla cementificazione selvaggia in un territorio così fragile. La ricostruzione di Grimaldi è del tutto errata, i consiglieri del centrodestra erano seduti in Aula al momento della votazione e questo non lasciava trasparire una posizione orientata al non voto. Se avessero voluto esprimere una supposta contrarietà in altro modo avrebbero potuto comunicarla, cercare un coordinamento con gli altri membri dell'opposizione e uscire dall'Aula. La verità è invece un'altra, il centrodestra, che a livello nazionale affossa un provvedimento come il Superbonus, in regione lascia campo libero alla maggioranza e alle lobby del cemento dimostrando di essere il miglior alleato di De Luca". Così i consiglieri regionali del gruppo M5S, Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. (Ren)