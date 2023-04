Campania: Gaeta (Europa Verde), maltrattamenti e abusi su minori vanno affrontati in modo sistemico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una giornata importante per il trattamento e la prevenzione del maltrattamento e l'abuso". Lo ha affermato Roberta Gaeta, consigliere regionale della Campania di Azione-Centro Democratico-Demos-Europa Verde, commentando la legge approvata dall'assemblea campana contro il maltrattamento dei minori. E' "un tema poco trattato e conosciuto sebbene se ne parli da tempo - ha proseguito Gaeta - ed esistano leggi al riguardo". Secondo Gaeta "è importante che a livello regionale si costruisca una rete integrata, che si affronti in maniera sistemica sia la prevenzione che il trattamento". "Ancora troppi ambiti e territori sono sprovvisti di professionalità e di supporto alle famiglie, perchè soltanto così si possono mettere in campo reali soluzioni e servizi adeguati", ha concluso. (Ren)